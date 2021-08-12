台東縣政府在文健站推動預防及延緩失能照護方案，以拼貼布畫留存部落故事。（莊哲權攝）

台東縣政府在部落文化健康站推動延緩失能照護方案，教導長者以碎布拼貼方式，留存部落的故事，12日正式啟動這項懷舊創新計畫，希望藉此傳承部落記憶與文化，也讓長者健康活到老。

在照服員引導下，文健站長輩以二手衣服的碎花布進行創作，先從腳印開始，讓老人家回憶出生地及走過的足跡，接著從手的意象，讓長輩透過拼貼的畫面訴說曾經從事過的勞動工作，然後擴及印象中最深刻的族群、婚姻、文化、習俗，循序漸進，拼湊記憶中的部落故事，也可以讓長輩腦部、手關節達到運動效果。

台東縣政府透過衛福部預防失智、延緩失能的認證課程， 培訓照服員拼貼布畫收集部落故事，後續將由照服員帶領長者創作個人作品，除了將故事製成創意格拍動畫，也將碎布貼畫變成當下最流行的桌上遊戲牌卡，讓部落故事能聽、能看還能玩。

縣長饒慶鈴表示，台東擁有全國最多的91個文健站、服務超過2800位部落長者，目前文健站長者的疫苗施打率達到約74％，自疫情警戒調降以來文健站也陸續恢復開站，至今共有38個文健站開站上課。

同時，縣府致力做好照顧長者的工作，去年開始與臺東大學合作開設體適能課程、食農部落健康美食課程，今年更建置了部落運動地圖，並自8月起創全國先例全面增設專職廚工，致力提升部落長者的健康。