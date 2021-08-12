開發金控與中壽併購案持續多年，金管會給予2022年6月併購底線，突然今晚(12日)宣布將於晚間8點半召開重訊記者會，是否就最後一次公開收購4成左右的中壽股權有重大進展，備受外界關注。

開發金控去年底公告，將以每股23.6元收購中壽剩餘股權，等於是溢價超過17%收購10億股，約收購21.13%股權，開發金與子公司總持股權重將超過55%，並已於今年稍早完成收購行動。不過金管會給出的最後期限為2022年6月13日前，必須達到持有中壽股份100％，也就是說開發金控必須在此之前，再度完成對市場上4成股權收購行動。

開發金收購從2017年9月收購中壽25.33%股權，原本計畫在2020年底完成100％收購中壽股權目標，然而，併購價格落差，讓該案在2020年底前完成計畫落空，金管會也已經同意開發金所提出併購時程延長2年的申請。

開發金控日前舉行法說並公布財報，2021年上半年自結稅後淨利169.6億元、年增460%，主因為中壽貢獻76億元(年增246%)而大幅增長；凱基證券則是貢獻56億元，年增230%；中華開發資本轉去年同期虧損為盈，貢獻27億元；凱基銀行貢獻22億元，年增29%。

至於何時100%併購中壽，開發金控當時以2022年中前，衡量市場、保障雙方股東權益的條件下，規劃下一階段收購行動。