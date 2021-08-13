台灣鋼鐵集團旗下扣件大廠春雨（2012）第二季獲利更上層樓，上半年交出好成績；上半年合併營收52.74億元，較去年同期增加39.69%，稅後淨利4.14億元，其中歸屬母公司業主淨利為3.58億元，較去年同期增加303.12%，每股稅後盈餘(EPS)1.35元。公司對下半年展望樂觀，訂單能見度達明年第一季。

春雨第一季每股淨利0.47元，第二季營收及獲利續成長，受惠原料來源充分掌握與成本控制得宜，上半年營業利益率較去年同期成長約5個百分點，其中第2季營業利益率達9.31%，為自102年採用IFRSs後單季營業利益率之歷史次高，上半年稅後淨利4.14億元，較去年同期增加242.07%。歸屬母公司稅後淨利3.57億元，年增約3倍。每股稅後盈餘(EPS)1.35元，比去年同期的0.34元亦增近3倍。

春雨表示，主要經濟體疫情獲控制，經濟復甦客戶回補存貨強勁，使得台灣地區獲利表現從低迷轉為正向，今年獲利表現最佳，加上歐盟預計對中國大陸進口扣件產品進行反傾銷調查，持續為台灣扣件業帶來轉單效應，美國新屋開工率高於預期，建築市場需求強勁，推升台灣螺絲帽出口成長，進而帶動扣件原料線材需求大增，使得台灣的扣件及線材出貨量價齊揚。大陸因鋼鐵產能緊縮，支撐鋼價，獲利水準延續。印尼因新冠疫情延燒，所幸未實施封城，公司持續營運，營收雖略受影響，但獲利表現維持。

春雨指出，台灣線材市場近來略顯平靜，大多數鋼廠開平盤，正靜待中鋼第4季盤價開盤。目前國際市場需求仍熱絡，中國大陸為達成碳中和及配合奧運賽事，緊縮鋼鐵產能，都將使大陸的鋼品價格上漲。加上美國參議院剛通過1.2兆基建法案，也激勵鋼鐵相關產業，全球鋼鐵需求預期上升。目前春雨訂單能見度可達明年第1季，加上第二季陸續對大客戶調升售價，預計在第三季開始出貨，公司樂觀看待第下半年營運表現。