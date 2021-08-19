新光鋼(2031)上半年營運創新高，上半年EPS 5.04元，7月營收仍在高檔，達13.11億元，年增29.83%，下半年鋼價仍走穩向上，中鋼開出9月單月盤轉為漲盤，有利公司下半年營運具不錯的利基，全年營運可望創新高。

受惠訂單暢旺、鋼價走揚，新光鋼上半年營運創新高，稅後淨利15.64億元，較去年同期大增超過15倍，EPS 5.04元。今年前7月營收84.17億元，年增57.39%，並改寫歷史同期新高。

展望下半年，新光鋼下半年出貨續強，公司今年出貨量挑戰歷史新高，預計在50萬噸以上水準；加上下半年鋼價仍是穩中求漲，且公司還有部分低價原料庫存，可望力挺毛利率續在高檔水準，全年營收、獲利創新高可期。法人估公司今年EPS可望達9元以上。

新光鋼為流通大廠，除了銷售鋼品，也提供熱軋、鋼管等各式鋼材剪裁加工服務。近年公司積極轉型，整合下游供應鏈、共同承接訂單，提供客戶從鋼材產製到運送、安裝等方案，搶攻台商回流建廠商機等，且跨入多元事業，包括離岸風電、太陽能等綠能事業。