【旅奇傳媒/編輯部報導】每年夏季8月12日左右，都會迎來英仙座流星雨的極大期，因適逢上弦月，加上花蓮相較於西部都會區夜間的光害更少。趁著疫情解封，花蓮繼續看見＋０，可以規畫一趟夏日小旅行，白天暢遊好山好水，晚上在香草圍繞的花園中，躺在柔軟舒適的草皮上，用專業觀星望遠鏡仰望星空，多麼愜意快活。

位於初英山腳下的秧悦美地度假酒店，特別邀請專業觀星老師，規劃一系列觀星活動，講解夏秋季天空的星座，帶領遊客來趟知性的休閒旅遊。只要天氣狀況允許，低光害設計的酒店園區，住客晚上走進香草花園，抬頭就能看見滿天星空。

▲夜晚漫步秧悦美地香草花園，仰頭就可以看見滿天星空 圖：秧悦美地度假酒店／提供

適逢今年的英仙座流星雨觀賞期，秧悦美地度假酒店與「星野發展協會」的成員合作，從8月11日到8月13日三天，舉辦「英仙座流星雨觀星導覽」活動，提供住客免費參加。活動包含室內觀星教學課程，還有希臘神話與星座的關係，大家最感興趣的星座導覽。協會更提供五座專業觀星望遠鏡，讓觀星的住客體驗親眼看見天空群星的感動。觀星老師也會指導大家觀察八大行星中的木星與土星，看見閃亮的木星帶著紅色、藍色的漸層，還有兩顆衛星連成一線；看見土星和經典的土星環，有人說像耳環，有人說像眼睛。花蓮的夜晚很精采，讓大家放下手機，沉浸在欣賞美麗星空的愉悅當中。

▲在香草花園使用專業觀星望遠鏡觀察木星與土星。 圖：星野發展協會-曾國尊／提供

夏、秋季夜空有著名的銀河和星座，是夜晚觀星的最佳時機，快來規畫一趟花蓮觀星之旅吧！秧悦美地度假酒店現推出親子星空住房專案，房型稀有每日限量供應！專案內含親子認識星空課程，三天兩夜入住最受父母與小孩喜愛的天竺葵親子星空花園套房，12歲以下兒童2位以內可免費加人入住。

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