LED大廠富采（3714）今年第二季受惠於Mini LED放量出貨，轉虧為盈。單季每股淨利1.03元，並帶動上半年呈現獲利，上半年每股盈餘0.65元優於法人預期。激勵早盤跳空開高，股價漲停83.6元。

富采第二季營收持續成長，達93.64億元，且受惠Mini LED放量出貨，雙率雙升，毛利率達22.75%、相比前一季增加9.1個百分點，營業利益率約6.78%，本業由虧轉盈，營業淨利6.35億元，稅後淨利約6.7億元，每股稅後純益1.03元。

富采第二季營運優於預期，比去年同期轉盈；上半年本業及稅後表現也均順利轉虧為盈。整體上半年歸屬母公司業主淨利為4.4億元，上半年每股盈餘0.65元。展望下半年，隨著Mini LED背光應用從平板電腦擴及電視、高階顯示器，法人預期下半年還有表現空間。

隨著第一季末起Mini LED放量出貨，富采自今年3月以來營收逐步向上，今年7月營收33.35億元、月增1.59%，創下今年以來單月新高。累計前7個月營收為195.79億元。

富采今年強攻Mini LED，目前富采在量產方面取得領先，針對中國大陸業者正急起直追。富采表示，公司在良率、品質、專利等各方面仍領先同業一段距離。