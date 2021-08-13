香港東網報導，港府統計處昨天(12日)公佈年中人口數字顯示，香港最新人口為739.47萬人，按年下跌8.71萬人，跌幅為1.2％；數據亦指出，由去年中至今年中，有8.92萬名香港居民淨移出。

香港大學社會工作及社會行政學系教授葉兆輝今天(13日)在電台節目表示，根據過往10年的數字，尚未有過如此大的差距，可能令香港社會構成青黃不接情況，期望政府正視相關問題，並指出由於移民需時準備，他預計今年下半年至明年，才是離港人數的高峰，期望一、兩年之後數字會穩定下來。

葉兆輝指出，移民人口當中有很多都是具生產力或年輕的工作人士，他們的離開對香港勞動人口有影響，其中有許多更是有小孩的家庭，雖然這些人士未必是高層職員，但很多都是中層技術人員，當他們離開時可能會構成出現青黃不接，對整個社會造成的問題更大，故希望政府正視及承認相關問題，包括進行研究，哪些階層較多人離開，以及如何減慢離開的人數。

葉兆輝觀察，與1997年前比較，當時有人離開是擔心會失去出入境自由，有人希望待環境較安定後再回來，但這次情況較多是一家大小舉家離開，他估計當中有部分人是對《香港國安法》感到憂慮而離開，也有人希望有更好的工作、住屋環境或生活品質。