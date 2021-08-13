政院官員今天指出，正在盤點擴大免費領取振興五倍券的民眾適用範圍，例如要解決已經領取受疫情影響紓困補助對象重疊問題，推估紓困4.0協助的900萬人，應不會全部納入免費領取五倍券對象，但一切尚未定案。

針對振興五倍券的政策規劃，行政院長蘇貞昌昨天與民進黨立院黨團幹部達成2項結論，一是確定振興方案使用五倍券方案，第二則是購買五倍券時免付新台幣1000元的適用民眾，將從原中低收入戶等弱勢109萬人，盡量再擴大到受疫情衝擊的民眾。

行政院發言人羅秉成今天對中央社記者表示，擴大方向是受疫情衝擊的民眾，但相關範圍、項目仍在盤整當中。

政院官員表示，近日與黨籍立委溝通過程意見不一，確實仍有全民免費獲取五倍券的建議，政院昨天則是在會議中提議，擴大免費領取五倍券的適用範圍，避免已經需要紓困的民眾，還要拿錢購買五倍券，這在會議上大家也有共識。

至於如何擴大，官員說，會中有立委建議以接受紓困4.0協助的約900萬人作為適用對象基礎，但紓困4.0項目多元，會後政院再召開內部會議，盤點適用範圍如何比照。

例如衛福部加發弱勢民眾生活補助共新台幣4500元，但領取者也可能是自營作業者、計程車司機等因疫情衝擊的職業，可申請其他紓困補助，因此如何處理重疊部分，正在盤點中。

官員也說，領取孩童家庭防疫補貼者，適用範圍原則是國小以下孩童，屆時五倍券上路時，部分國小學童已經升上國中，因此初步估計，刪除重複與五倍券發放時可能不符資格者，推估免費領取五倍券的適用人數不會超過領取紓困的民眾。但一切尚未定案。

此外，正國會立委昨天發出聯合聲明，呼籲應讓全民免費領取五倍券；英系立委包含民進黨立委陳明文、莊瑞雄、蔡易餘等人，今天發出聯合聲明，主張全民免付1000元，政府直接發放振興五倍券。

面對黨內意見相左，羅秉成表示，將不拘形式持續溝通，16日召開會議時，會向民進黨立院黨團成員說明政策規劃。

根據行政院目前規劃，若疫情持續可控，五倍券預計在10月初上路，是否數位券先行則尚未定案；使用對象包含全國實體店家、攤商，原則會排除純電商，另列電商白名單，但考慮放寬適用對象，像是民眾透過外送平台訂餐也能幫助店家，的確在討論開放之列。

根據規劃，五倍券使用與印製等原則也將比照去年，紙本券一套10張共5000元，擁國幣防偽等級；選擇數位五倍券的民眾則可綁定信用卡、電子支付、悠遊卡或一卡通等電子票證。