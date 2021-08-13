邱鋒澤在七夕前一天發表新單曲〈微笑分手〉，表示：「這八個月經歷了非常多的事，把所有的心情都寫在這首歌裡了。」他昔日旗下女歌手采子4月被爆介入他人感情，連同他和采子秘戀一年半內情也曝光，不少網友都對邱鋒澤相當同情，如今推出 〈微笑分手〉這首歌，選擇用作品說話，保存回憶、真實面對自己。邱鋒澤說：「生命中難免遭遇打擊，我們會掙扎、會哭泣，但無論如何，只要時時刻刻銘記自己最初的信念，內心便充滿著愛與希望，因此我希望將自己的初衷與信念透過歌曲傳遞給聽者，相信每一個選擇都會讓我們更接近自己嚮往的樣子，選擇讓美好停留在原地，每當回顧時，都希望自己是微笑著的。」

邱鋒澤結束大型演唱會後，由於疫情關係所有工作取消或延期，讓忙碌的生活終於可以暫時按下停止鍵，防疫隔離期間，邱鋒澤將心情好好整理，思索之後也決定要將今年以來所有的心情譜成一曲，用作品來傳遞自己的感受。歌詞邀請到了知名作詞人崔惟楷老師來填詞，描述著就算是離別，也會選擇溫柔的對待， 也會一直把好的一面留在回憶讓故事落幕，選擇淡忘，是最後能給的溫柔。當崔老師把詞交給他時，馬上就打中邱鋒澤的心。

六月底回新加坡休息後，也決定將這份感情與心情，用自己最擅長的方式「音樂作品」保存與分享出來，MV也選在新加坡拍攝，製作團隊選擇了一個空無一人的劇院，讓邱鋒澤對著自己內心說話，只有自己是觀眾。透過導演的鏡頭，利用許多特寫來傳遞各種分離的情緒，希望讓觀眾們可以產生共鳴，一起感受他微笑分手的心情，也能感受到他已全然放下，希望能與粉絲們一起往更美好的未來前進。