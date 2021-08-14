土石流影響！台鐵：「集集線」集集─水里站今早不通 估中午恢復 05:002021/08/14 中時新聞網 綜合報導 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵：「集集線」集集─水里站目前暫時不通。（資料照，台鐵提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 欲搭火車民眾注意！受土石流災害影響，台鐵今（14日）03：33發布消息，自03：12起，「集集線」集集站─水里站間目前路線暫時不通，南下/北上列車有延誤情形，預計今日中午12點恢復。 男打太極隔空指揮魚群游動 「乾坤大挪魚」全場佩服 靈感來自真實故事！丁海寅卸牛奶肌扮軍人 揪具教煥抓《逃兵》 #土石流 #影響 #台鐵 #集集線 #集集 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 張立昂找野蠻女友半小時收23萬 04:102021/08/13 娛樂新聞 北影號召大銀幕 《四樓的天堂》、《茶金》2台劇搶先看 21:392021/08/13 娛樂 大鶴、石知田校園爽玩阿魯巴 曝「這邊都黏黏的」 14:242021/08/13 娛樂 寧波清零防疫 美媒憂：一人癱瘓一碼頭 影響波及全球 08:042021/08/13 兩岸 揚州累計本土確診病例510例 江蘇省長：防控膠著拉鋸階段 12:142021/08/13 兩岸 《資訊服務》數位轉型需求動能旺 叡揚上半年每股盈餘1.56元 16:162021/08/13 財經 雲林斥資１億 後庄埤轉型生態景觀區 04:102021/08/13 地方新聞 余祥銓買200萬特斯拉 老爸余天贊助10萬 15:462021/08/13 娛樂 桃市府556架無人機 違法飛行 04:102021/08/13 地方新聞 炎亞綸淪街頭發傳單 13號星期五震撼公開國際版海報 15:492021/08/13 娛樂 奧運金牌王齊麟想參加《全明星》 錢薇娟爆料最佳曝光時機 19:592021/08/13 娛樂 生活熱門新聞 Delta攻勢太猛 醫曝美國恐怖1數據：挑疫苗意義不大 - 生活 熱低壓來了 今起防劇烈天氣 暴雨連7天 - 生活 奧麥斯颱風生成機率曝 專家揭一張圖：今年夏天怪怪的 - 生活 勞工1萬元補貼多2類人 今開放申請 懶人包一次看 - 生活 北市確診男發病前搭高鐵回台南 4天趴趴走16處足跡曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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