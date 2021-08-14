第5輪疫苗已打完！將迎10天施打空窗期 台北市防疫最新記者會

全台疫苗荒，北市副市長蔡炳坤昨(13日)表示，中央撥給北市第5輪的6萬5000劑疫苗，已全部打完，第6輪疫苗要到23日才有，因此這10天是大量疫苗接種的空窗期。關於疫苗空窗期及北市今日新增一確診的最新現況，副市長黃珊珊表示，今天北市新增一例，比較特別，在中山區，確診個案感染源不明，因為工作跟足跡比較多，目前為止匡列65位居隔者，這個個案會注意。

黃珊珊說，目前境外移入越來越多，超過本土案例，尤其是國際疫情嚴峻，昨天在台北劍潭安心檢疫所驗出一個哥倫比亞病毒株，現在也非常謹慎，也跟中央長官溝通，目前為止有新政策，將來集中篩檢所或者專責防疫旅館，若有年紀較大或有慢性病，或境外特殊病毒株，現在全部會移到醫院，因為醫院量能還算足夠。

另外，被問及今日新增確診個案，因接觸人比較多和足跡何時公布，黃珊珊說，這個案是昨天才確認，所有相關足跡已經通報跟清消，甜點店也是這案例，工作環境有22位，他因為有相關可能疑似感染源去採檢，確定是陽性，所以展開全面性匡列。她說，確診者為類似外勤業務，接觸者相對者多，應該大部分都是外食，有很多外食，這案例會比較複雜需要一點時間。