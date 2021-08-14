愛情從來沒有道理可言，有些人面對愛情，就算受到傷害，也會選擇委曲求全，因為他們更害怕失去對方；不過也有人談戀愛時依舊抱持理智，不會讓自己變得更加卑微。《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座，一旦被傷害，就會收起溫柔絕不妥協。

摩羯座：

摩羯座待人處事很有原則，談戀愛同樣如此，會不顧一切用盡全力去愛，不願意留下任何遺憾。不過這不代表摩羯座就是對方的附屬品，一旦對方傷害自己時，他們就會徹底遠離，甚至縮回自己的世界當中，不願再和對方有任何瓜葛。

雙魚座：

雙魚座對於愛情有著各種美好的憧憬，渴望和戀人白頭偕老、永浴愛河，因此如果雙魚座被對方辜負了，就絕對不要指望他們會委曲求全，因為在他們心中，天涯何處無芳草，既然對方不懂得珍惜，那就不必再浪費自己的青春互相拖磨。

巨蟹座：

巨蟹座的心思敏感細膩，對於周遭的感知能力很強，尤其是對方做出對不起自己的事情時，也會在第一時間就敏銳的感受到。即便巨蟹座希望跟另一半有美好的結局，但這不代表他們被傷害後還會始終如一的付出，相反的，他們會徹底收起溫柔，與對方劃清界線。

獅子座：

獅子座面對愛情永遠都是毫無保留的，他們會將滿腔熱血完全給予對方，因此一旦被傷害也是絕對的遍體鱗傷，這時愛面子的他們就會退回自己的世界，假裝刀槍不入，但其實早就傷透了心。