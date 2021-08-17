談戀愛難免會和另一半吵架，不過有些人特別情緒化，星座運勢網站「鬧鬧女巫店」點名，天秤座、雙子座、雙魚座、白羊座與情人發生爭執的時候，總會說出非常傷人的話，甚至把分手掛嘴邊，其實內心根本沒有那個意思，卻總愛逞口舌之快，常常讓對方非常傷心。

▍1.天秤座

大部分的人會觀察戀人的行為來判斷對方是否還愛著自己，但是天秤座常常會用偏激的方式測試，希望無論自己再怎麼任性對方都能包容，因此吵架的時候就很愛把「分手」掛在嘴邊，他們並不是真的想要分開，而是希望對方開口挽留，這樣能讓他們有被愛的感覺。

▍2.雙子座

雙子座在遇到真愛之前很花心，但遇到真心喜歡的人之後會非常患得患失，他們一方面很努力討對方開心，希望讓另一半更愛自己，但又怕無限的寵愛會讓對方爬到自己頭上，所以時不時會想要彰顯自己的主導地位，吵架的時候免不了故意說分手，其實只是想要對方示弱而已。

▍3.雙魚座

雙魚座很重視愛情，談戀愛就把對方當成世界的中心，因此很容易把自己放在卑微的位置，如果對方表現出不耐煩、態度不好的樣子，雙魚座就會感到很受傷，認為對方已經不愛自己，此時就會說出很多消極的話，甚至會提分手，當做威脅對方的最後手段。

▍4.白羊座

白羊座性格火爆，做事非常衝動，當他們和另一半吵架時，常常因為情緒上來就說出傷人的話，也會把分手掛嘴邊，完全不顧後果，他們的情緒來得快、去得也快，爭執時說的話往往只是為了洩憤的氣話，事後根本完全沒有分手的念頭。