新北市副市長劉和然14日在疫情說明會指出，新北第5輪疫苗已打完，到23日第6輪疫苗施打有10天空窗期，中央流行疫情指揮中心回應，新北還有AZ和莫德納各1.5萬劑，「並非沒有疫苗」，新北市反擊批，疫情指揮中心的回應根本是混淆視聽、模糊焦點，沒有面對問題的誠意，令人非常失望。

新北市副發言人蔡畹鎣表示，衛福部長陳時中既已承認疫苗不足，那真的要勇於面對！如真如同疫情指揮中心所言「還有疫苗」，那為何第5輪打完要隔了十天才施打第6輪？且第6輪施打的還是國產疫苗，不是AZ或莫德納。

蔡畹鎣說，目前新北未施打的疫苗都是預約好，或已安排施打對象，如莫德納是施打第一類至第三類以及孕婦第二劑；AZ的施打對象是6／2前施打屆滿10週的第二劑以及第七類造冊人員，皆依中央疫情指揮中心的規定辦理；這跟每一輪依年齡施打第一劑的安排是不同的。

蔡畹鎣再次呼籲疫情指揮中心，既然已經承認疫苗不足，就趕快找出解決的方法，積極面對，而不是利用各種方式來模糊疫苗不足的事實。