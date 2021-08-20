中小學開學倒數11天，新北市內不少國中仍持續甄試生活科技、資訊科技等代課代理老師，永和國中、福和國中都已招聘超過20次，大學畢業起薪約3.7萬，報名仍不踴躍。校方表示，要找到符合需求的專長教師，若開學後仍無法找到老師，則會由校內教師協助。

永和國中公告第29次甄選於8月20日截止，需要生活科技教師2人、理化1人，大學畢業者薪資約為3萬7625元。

永和國中校長鍾兆晉表示，因108課綱影響，各校都需要生活科技、資訊科技等教師，但今年又受到教師甄試取消影響，並非只有新北有類似問題，師資都相當缺乏。

此外，甄試規畫都需要面試、試教，若遲遲無法找到合適教師，會透過校內教師協助開課，還是希望可以找到合適的專長老師。

鍾兆晉說，今（20日）報名截止，感謝家長們熱心在網路中宣傳，報名相較於前幾次踴躍，代理代課生活科技（含資訊）9人、理化2人、英文2人。另徵生活科技鐘點教師也有4人報名。

福和國中也要甄試生活科技代課代理老師2人，第27次甄選報名至8月26日止，大學畢業者薪資範圍為 3萬7625 至 3萬8310 元。福和國中校長范筱蓉說，幾乎都是1天1甄試報名，主要是方便有興趣又符合資格的教師報名，後續仍須要面試、試教，符合學校要求的專長。

范筱蓉也提到，因108課綱影響，導致生活科技、資訊科技等教師急須，但大學端培育需4年時間，無法立即可銜接上師資，她同時也歡迎目前就讀研究所的學生報名甄試，可透過鐘點教師方式授課，相關訊息都可以到各校的官網查詢。