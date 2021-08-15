高端疫苗被列入第六輪登記接種項目，野百合世代發起支持台灣疫苗連署行動，對此，前藍委孫大千痛批，看到總統蔡英文為高端疫苗出面掛保證，加上野百合世代一起敲鑼打鼓，他都在懷疑民進黨已經成為高端疫苗的總代理經銷商了嗎。

野百合世代部分成員12日發起「我們支持台灣疫苗」連署行動；會中強調，明年以後疫情可能常態化，每年可能都要接種疫苗，台灣不能年復一年陷入疫苗受制國際情勢的窘境。發表支持台灣疫苗繼續進行三期試驗，以符合國際規範，供應全球疫苗市場等四項聲明。

孫大千今（15日）在臉書發文表示，看到由蔡英文出面掛保證，擔任高端疫苗的代言人，加上由野百合世代集體一起敲邊鼓，擔任高端疫苗的推銷員，令人不禁懷疑，難道民進黨已經成為了高端疫苗的總代理經銷商了嗎？

台灣疫苗廠商並不只有高端一家，孫大千質疑，為什麼民進黨獨厚高端疫苗，卻把努力在進行第三期試驗的聯亞疫苗當成是空氣呢？支持台灣疫苗的前提是支持具備有效性和安全性的疫苗，野百合世代為什麼要硬逼台灣人民去接受一支連生產良率和保護力都搞不清楚的疫苗？

孫大千稱，國民黨支持政府協助本土疫苗廠商的研發工作，是希望能夠為了保障台灣人民的健康安全，生產出一支符合國際標準的疫苗，而不是經由降低標準和黑箱審查所放水護航出來的一支連國際認證都沒有的疫苗。