中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增2例本土病例，再創單日新低，指揮官陳時中表示，每周平均病例數連續三週從雙位數，降到本周可能都只有個位數，下周是否有望降到一級警戒，他說還需要一點觀察時間，降級不樂觀，但是對於特定區域的鬆綁，只要指引可行，就會認真考慮。

指揮中心今天公布國內新增9例COVID-19確定病例，分別為2例本土及7例境外移入；另確診個案中無新增死亡。國內從8月1日部分場所鬆綁至今，剛好滿兩週，民眾關心，8月23日後有望再降級或鬆綁特定場域嗎?

陳時中表示，這段時間確診數都是個位數，且連續三周以來，都是20多例左右，這周有機會平均為個位數，且個案變少，疫情調查就可以做得更完整，對於控制疫情是樂觀的。

至於是否再降級？陳時中說，觀察的時間還是不夠，下周不會降級，但是對於特定區域若是有提出指引且可行的話，「會認真考慮鬆綁。」