新北9月1日開學規定全程戴口罩、游泳課暫停。(新北市新聞局提供)

新北市目前9月1日開學以實體授課為原則，新北市教育局今公布開學防疫措施規定，除飲水用餐外須全程戴口罩，1例確診班級停課14天，全校3天停課清消觀察，2例確診學校停課14天，校外人士不入校，校園場地暫不開放租借，游泳課也暫停。

教育局表示，開學上課須全程配戴口罩，採實體授課為原則，如有教職員工確診就採線上授課，出現確診案例停課後復課，則由學校自主規劃分流上課，暑期完成教育訓練。