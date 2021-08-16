新北9月1日開學 除飲水用餐外全程戴口罩、游泳課暫停 16:072021/08/16 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市目前9月1日開學以實體授課為原則，新北市教育局今公布開學防疫措施規定。（示意圖，黃子明攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北9月1日開學規定全程戴口罩、游泳課暫停。(新北市新聞局提供) 新北市目前9月1日開學以實體授課為原則，新北市教育局今公布開學防疫措施規定，除飲水用餐外須全程戴口罩，1例確診班級停課14天，全校3天停課清消觀察，2例確診學校停課14天，校外人士不入校，校園場地暫不開放租借，游泳課也暫停。 教育局表示，開學上課須全程配戴口罩，採實體授課為原則，如有教職員工確診就採線上授課，出現確診案例停課後復課，則由學校自主規劃分流上課，暑期完成教育訓練。 高鐵9月起增開180班次 8／18起可購票 中秋節澎湖機位18日上午9時統一開放訂位 #開學 #9月1日 #全程戴口罩 #游泳課 #暫停 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中捷旅客回流了 13日運量1萬2754人 創三級警戒以來新高 14:222021/08/16 生活 高雄本土確診嘉玲 新北確診個案曾赴高雄借宿親友家 15:512021/08/16 生活 新北社區大學17日起解封 不開放吹奏樂器、餐飲製作課程 15:532021/08/16 生活 9／1日開學 侯友宜宣布：實體授課 若教職員確診改線上 14:452021/08/16 生活 協助考生熟悉新考法 大考中心9月舉辦學測試考 11:512021/08/16 生活 爸媽鬆口氣 侯友宜：9／1開學全部回校上課 15:352021/08/16 生活 北市籃球場開學前擬開放 體育項目逐步解封 15:172021/08/16 生活 告白失敗竟翻臉硬上 潛水教練性侵判刑3年1月 14:582021/08/16 社會 台灣高鐵再增班 9月起加開180車次 10:142021/08/16 財經 桃園開學將採高標準 1人確診全校停課14天 11:162021/08/16 生活 收1萬元當賭場抓耙仔 高雄貪警遭判5年6月 13:162021/08/16 社會 生活熱門新聞 遊花蓮5人染疫 9天15處足跡曝 剝皮辣椒、麻糬等觀光名店都淪陷 - 生活 高端今起預約 副作用、保護效果8大QA一次看 1種人不能接種 - 生活 他勃起4小時被痛醒衝急診 醫放出整管黑血傻眼 - 生活 雙北9月1日實體開學 停課標準一次看 - 生活 末代指考今放榜 二、三類組的榜首落在北市薇閣高中 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。