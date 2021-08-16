交通部民航局今公布9月份台金航線的班表，包含中秋連假在內的機位，將一併在8月18日上午開放訂位。立委陳玉珍表示，新班表與8月份台金航線的差異為北金航線部分，華信航空上午、下午各放大機型一班次，以增加運量。

陳玉珍指出，這次中秋連假的期間從9月17日至22日，包括9月17日至9月19日台灣出發往離島方向，以及9月20日至9月22日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制。

陳玉珍表示，若無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前取消訂位，辦理退票，至於中秋假期加開班機部分，將視訂位情況再公告加班機的時間。

陳玉珍也說，針對有旅居嘉義的金門鄉親詢問嘉金航線何時開放，目前已發文請民航局儘速評估將嘉金航線納入固定航班之中，以因應即將到來的中秋假期。

陳玉珍呼籲，搭乘飛機等公共交通運輸工具，相關防疫保護措施仍不可少，鄉親也要多預留一點搭機時間，以利相關快篩檢測作業進行。