2019年台中市長盧秀燕登高一呼之下，成立了全台規模最大的「青年事務諮詢委員會」，邀集百位15至35歲的青年成為首屆市府最年輕的智囊團，共同參與討論政策。如今台中青諮會將要滿二週年，第二屆青諮會2.0升級版已開跑，舉辦線上記者會發佈，招募日期至9月3日截止，讓台中創新持續發生。

台中市研考會主委吳皇昇表示，為讓青年參與市政議題範疇更廣泛、更多元，第二屆青諮會運作突破教育文化、青年發展、青年樂活、公共參與等面向，改設「就業經濟組」、「社福文教組」、「都市發展組」三大議題小組，並納入更多市府機關參與 ，打造府、青良善交流平台，符合資格的青年抓緊機會發聲，一起思考如何讓台中更進步。

青年是城市的主力，台中青諮會是青年將想法轉為行動的絕佳舞台！市長盧秀燕高度肯定第一屆的青諮委員為市政提出很多的創意建言，青年的聲音市府不僅都有聽到，而且非常重視。為讓更多人瞭解年輕世代關注的議題及看法，研考會去年底精心規劃的台中青諮會官網（https：／／youth.taichung.gov.tw／）完整呈現青諮委員對市政的建議及討論成果，盧市長期盼更多的青年能承續這股豐沛的力量，持續發光發熱、為城市帶來進步的契機。

第一屆青諮會促成了多項議題的政策建言，其中提案更有高達8成的參採率，從第一屆落實年輕世代對台中的期待開始，今年第二屆台中青諮會已如火如荼招募中，在疫情的衝擊下，台中市政府研考會特別以時下青年容易接受的管道-影片宣傳，透過社群平台宣傳台中青諮會的招募重點，研考會主委吳皇昇更化身主播介紹第二屆遴選資訊，並與台中市政府都市發展局長黃文彬、勞工局長張大春、教育局長楊振昇共同號召，鼓勵年輕人勇敢發聲，為台中的未來貢獻己力。

台中青諮會第二屆設有「就業經濟組」、「社福文教組」、「都市發展組」三大議題小組，青年參與市政議題範疇更廣泛、更多元， 第二屆徵選預計9月開始，本次評審特別邀請到三位年齡為七年級生的知名業界人士，分別為One-Forty（社團法人台灣四十分之一移工教育文化協會）共同創辦人陳凱翔、現任換日線總監張翔一及現任本住集團執行長黃一展，將現身與參加第二屆遴選的青年朋友交流、分享，期待各界的優秀青年發揮各自領域的專業與經歷，激盪更多不同的火花。

吳皇昇指出，台中青諮會可以幫助青年累積社會參與的經驗，更為公眾利益增添新的動能。多達百人的台中青諮會，不僅規模全國最大組成的成員各有豐富的學經歷，包含公司負責人、社工、公務員、高中學生自治會會長等等，多元角色為市政帶來全面的視角，每一次的交流討論都能讓人不禁讚嘆青年的創意及活力。另外，台中青諮會針對青年想要關心的議題於會議中邀請相關局處進行專案報告，讓青年先了解政策，再與機關代表、專家學者交流討論，給予市府符合需求且更接地氣的實質意見，讓年輕人獨有的創意真正地發揮出影響力。

台中青諮會第二屆招募對象為15至35歲，並設籍、居住、就學或就業在台中的青年，即日起至9月3日止採線上報名(https：／／contest.bhuntr.com／tw／3hc1ujwdnzuwy2ctfp／home／)，歡迎有興趣、有熱忱的年輕朋友加入台中青諮會，將自己的想法付諸實現。