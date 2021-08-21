比賽吸引各地Roller Ski新秀參加。（台中市政府提供）

Roller Ski（越野滑輪）。（台中市政府提供）

台灣首場「Roller Ski全國分齡錦標賽」，21日起連續2天於台中洲際棒球場周邊賽道登場，吸引各地Roller Ski（越野滑輪）新秀與教練們熱血參賽，近50位台中選手，以及10歲以下小小運動員同場較勁。市府運動局長李昱叡指出，歡迎全國Roller Ski好手齊聚台中，享受難得陸上滑雪樂趣。

李昱叡指出，Roller Ski全國分齡錦標賽首次於台中舉辦，為扎根基層比賽分為U10、U12、U14、Junior及Open（公開）等不同組別競賽，吸引全國滑輪菁英齊聚台中競技。現場也配合落實新冠肺炎防疫措施，確保選手比賽安全。

中華民國滑雪協會理事長林廷芳說，Roller Ski已成為國際滑雪總會（FIS）正式競賽之一，也列入越野滑雪項目的正式積分賽；我國地處亞熱帶地區，較少滑雪競賽場地；透過舉辦多元滑輪賽事，提供熱愛滑輪的各級選手與國際競賽接軌，期盼培育年輕好手參加2026年冬季奧運會的越野滑雪競賽。

運動局指出，感謝中華民國滑雪協會林理事長贊助提供賽事器材設備，市府將持續與協會合作，齊力推動越野滑輪運動；今年10月同樣在台中洲際棒球場周邊賽道將舉辦「2021 FIS CITY CUP Roller Ski國際暨全國錦標賽」，盼吸引更多民眾瞭解、投入觀賞滑輪賽事。