有些男人總是順著另一半的想法，被身邊的人視為「女友奴」，星座運勢網站「星座上上簽」分析，射手座、天秤座、水瓶座的男人談戀愛時很有包容心，他們不會計較小事，為了避免發生爭執，總是順著女友的想法，顯得非常寬容大度。

▍1.射手座

射手男性格樂觀，不拘小節，從來不計較小事，和女友相處時也是如此，他們覺得兩人相處就是要開開心心，沒必要把時間浪費在吵架、冷戰上，如果有什麼想法不同的地方，或是女友耍小任性，他們通常都會讓著女友，大事化小、小事化無，尤其是面對自己深愛的對象，他們更能付出無限的寬容，願意為了對方退讓妥協。

▍2.天秤座

天秤男不但外表好看，舉止優雅，性格還特別隨和，和女友相處時態度溫柔，不太會發脾氣，女友偶爾吵吵鬧鬧、耍小脾氣，他們也都能包容，不會因此影響情緒。天秤男討厭爭吵，只要不是觸碰底線的事情，他們都會選擇忍讓，就算有時會被朋友笑是「女友奴、妻管嚴」，他們也不太在意，畢竟只要示弱就能平息女友的怒火，避免不必要的爭執，他們認為非常划算。

▍3.水瓶座

許多人覺得水瓶男很自私，不可能包容女友，其實他們面對不同對象時態度有別，如果覺得這段感情只是玩玩而已，就會非常做自己，不會為了對方改變，但如果真心愛上對方，他們就會包容女友的小任性，無條件支持對方的想法和決定，就算兩人想法衝突，他們也會選擇順著對方，避免發生爭執，他們也不太會和女友計較，更不會記仇，面對真愛時非常寬容大度。