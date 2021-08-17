衛福部長陳時中昨（16）日宣布，聯亞生技EUA（緊急使用授權）未過關，波及其集團旗下聯亞藥股價劇烈震盪，高低價差逾100元，與高端近日漲停板氣勢，呈現兩樣情局面。但聯亞、高端股票這樣上上下下，真正的最大贏家是誰？財經專家黃世聰分析後給出答案。

主持人劉寶傑昨在《關鍵時刻》節目中質疑，聯亞沒有通過EUA，消息有沒有洩漏出去？因為每次都說沒在炒股票，但聯亞跟高端股票這樣高高低低沒人管嗎？也太不尋常了吧。

黃世聰指出，15日有很多消息傳出，包括高端準備要到巴拉圭申請EUA、聯亞的EUA要過關，所以16日上午高端就漲停，但比較奇怪的是聯亞，因為EUA要過關，16日早盤當然會漲，可是15日食藥署長吳秀梅說，等指揮中心隔天公布；16日中午陳時中接受電台訪問時說，「聯亞生技的生產力很好，反應槽很大，生產量能很高」，很正向，照這樣說應該是會過關，而他講完後股價又繼續再往上拉，沒想到下午宣布沒通過，聯亞當時最高曾經漲到208塊，結果瞬間腰斬跌到100塊，讓大家相當傻眼。

財經專家黃世聰。（資料照）

黃世聰表示，聯亞掛牌的時候是30塊，之後一路衝到300塊，當時它也沒什麼業績，如果是大股東當然先賣，所以可以看到台塑生醫，從六月到七月賣了非常多趟，持股比例從原本的11.13%降到7.62%，趁高檔的時候趕快賣掉。黃世聰也提到一個很特別的現象，16日股價這樣跌，還可以成交了2萬多張，到底有誰在倒，或有誰在接，變成一個很大的問題。

這一次聯亞從15日放消息到16日陳時中的發言，黃世聰坦言，「我覺得是不太恰當」，到底有沒有關聯當然要查下去。另外，如果要操作高端，黃世聰建議直接看禮拜天，通常會有一些消息，例如這次的EUA過關，重要消息都是禮拜天報，甚至有時候政府還會幫忙，會幫它做一些利多。

至於這些股票上上下下是什麼原因，黃世聰說，到現在為止，聯亞疫苗沒有，股價就這樣上上下下；高端的話，目前疫苗也沒能真正完全量產，但股價也創造一個非常大的產值，所以結論是，全民或政府那麼期待國產疫苗，但真正的最大贏家，就是這兩家公司的大股東。