受到8月上旬西南氣流豪雨影響，台南市農作物災損嚴重，農委會9日也公告台南市農產業全部項目辦理現金救助及低利貸款。市府農業局表示，經市長黃偉哲指示從寬、從速丶從簡辦理原則協助受災農民後，針對農委會公告免現勘損失率且免現勘項目，該局已於17日預撥災損救助金到公所，請各公所轉撥相關農民，協助農民儘速恢復農業生產。

農委會11日公告台南地區落花生、木瓜、龍眼、西瓜、洋香瓜、香瓜、文心蘭、火鶴、食用玉米、蔬菜（二）瓜果類及（三）短期葉菜類等作物，免現勘損失率，且當農民具有產銷履歷、領有同品項農業天然災害現金救助有案、領有對地綠色環境給付計畫者，免現勘；但其餘項目仍要有種植事實及災損20％才可救助。

農業局長謝耀清表示，符合此次公告資格的農民請於即日起至8月19日止，向土地所在地的區公所提出申請，申辦時請攜帶「身分證、印章、存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」；若是承租土地還必須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。

民政局也說，為將天然災害現金救助款項及時核撥受損農民，全市各區公所已加速勘查作業及認定災損，17日針對已認定災損的農戶立即進行撥款作業，預計先行撥款金額約2420萬元，後續將持續針對完成勘查認定案件進行撥款作業。