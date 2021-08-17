因新冠肺炎變種株Delta持續肆虐，並且出現年輕化趨勢，提振黃金避險需求，不過因傳出聯準會(Fed)預計3個月內啟動縮減購債，令美元走高，多空參半的情況下，使金價於1周高點小幅度波動；截至台北時間8月17日上午10點35分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金下跌1.7美元，報每盎司1788.1美元。

9月白銀上漲0.044美元，報每盎司23.835美元。

10月白金下跌1.8美元，報每盎司1019.3美元。

9月鈀金上漲4美元，報每盎司2602美元。(商品行情網)