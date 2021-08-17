網紅小A辣去年砸45萬到泰國完成性別重置手術，順利成為女兒身後，比一般女性跟嫵媚迷人，日前她曬出穿著極短上衣的照片，只見直接露出大半截傲人南半球，還一度差點走光，讓網友看的是驚呼連連。

小A辣日前在IG曬出破尺度的性感火辣照，只見她身穿一件黑色極短上衣，一對傲人北半球不僅大方出來見客，更是直接露出下半截，只要稍微不慎，重點部位勢必直接走光，此外一身白嫩肌膚幾乎吹彈可破，讓網友看的是血脈賁張，充滿無限遐想，她則是寫下：「這衣服也做得太短了，第一次穿南半球衣」。

而這篇PO文短短時間就吸引上萬人按讚，紛紛留言：「這件衣服不行喔，會讓人看了想留鼻血喔」、「穿這件衣服絕對不能舉手，下一秒一定直接大走光」、「這衣服比正常露南半球的再更短了點，真的辣到不敢直視」、「這太性感了吧！！！但這合法嗎？我真的要報警抓人了」、「穿這件衣服絕對不能隨便輕易出門」、「好辣，一看到我就直接清醒了」。

小A辣之前不僅透露去泰國動手術的細節，更分享幫她做性別重置手術的醫師與泰國仲介兼保母的合影，感性表示：「謝謝你們讓我手術非常成功，媽媽也很開心，我終於成為自己想要的樣子」。對於被網友詢問是否還能享受性愛的愉悅？她也大方表示：「我覺得我只是把GG切掉的男生，因為我的行為思想還是男生」。