志強-KY(6768)今日除息，每股配息3元，開盤參考價為65元，配合越南政府防疫規定，旗下工廠停工時間延長，但多頭並未受到影響，今日股價開高後，一度衝至66.1元，尾盤拉回平盤附近整理，穩步朝填息前進。

越南新冠疫情嚴峻，志強-KY公告越南旗下志雄、大華、志寧公司暫停營運期間延長至8月21日，志中公司暫停營運期間延長至8月25日，大河公司則暫停營運期間延長至8月31日。志強調整生產排程的方式降低對整體影響程度，後續將與政府協商逐步復工的準備作業。

第3季為制鞋業傳統淡季，緊接著第4季就開始回升，歐美隨著疫苗施打率上升，國際足球聯賽恢復開打，明年足球鞋出貨動能仍然強勁，志強營運動能仍足。

志強-KY設廠以東南亞的越南及柬埔寨為主，主要產品為運動鞋、休閒鞋及客製化鞋等，並以運動鞋為大宗，公司年產能約4300萬雙鞋。志強主要客戶為Adidas及Nike，2019年營收占比為53%及30%，而PUMA和Decathlon營收占比合計約15~20%。