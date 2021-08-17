大甲溪發電廠德基分廠。（王文吉攝）

大台中解除限水危機，但德基水庫水位未達9成，即恢復放水發電，有民眾認為「有水當思無水之苦」，應盡量蓄水，不應浪費水。對此大甲溪發電廠副廠長王義燾解釋，德基水庫主要功能為水力發電，於高水位進行發電，可避免颱風來時，庫水未發電就放流而浪費。

根據經濟部水利署水庫水情資料顯示，德基水庫17日上午水位來到1402.52公尺，蓄水量16456萬噸、蓄水率為88.28％，進流量維持在每秒30立方公尺左右，因放水發電，蓄水量較前一天16576萬噸減少約120萬噸。

其實早在本月14日，德基水庫蓄水率近9成時，大甲溪發電廠即恢復放水發電，引發蓄水不力質疑。張姓民眾投訴指出，其他北部、南部水庫都是盡量蓄滿水，德基水庫好不容易累積到快9成，為何急著放水發電？有水當思無水之苦，難道這樣的水量夠用到明年夏天嗎？

大甲溪發電廠副廠長王義燾說明，台灣各水庫的建造單位不一，主要功能也不同。大甲溪沿線水庫為台電興建，主要功能為水力發電，並提供民生用水，石門水庫為台北市政府興建、曾文水庫屬經濟部水利署南部水資源局，後兩者以蓄水為主，當然會儘量將水庫蓄滿。

王義燾表示，由於目前為颱風季，一個颱風或鋒面豪雨，德基水庫可能就會達到滿水位，因此必需放水；若未經發電就將水放掉，十分可惜，因此，台電在經濟部允許下採取高水位發電，即水位維持在8成以上即啟動發電。

王義燾指出，德基水庫有一定的營運規線，8月份是1383公尺，目前水位超出規線標準，所以民眾不用需擔心缺水問題。