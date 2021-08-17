聯亞新冠疫苗16日未通過EUA（緊急使用授權），不具名學者表示「不意外」，但也無從評論起，因為指揮中心和食藥署什麼數據都沒給。比方說聯亞的中和抗體數值和高端差了多少、比AZ的部立桃園醫護樣本少了多少等等；甚至連AZ的部立桃園醫護數據也沒給。學者表示，公開透明才能促進公信力，「只公布一個投票數4比17，又能說明什麼？總不能憑投票數去評論吧？」

不願具名的學者表示，指揮中心的新聞稿只說，聯亞疫苗的專家審查會議投票結果是4人補件再議，17人不同意通過。但疫苗的專家審查會議不該是如此，投票數4比17，或是5比16，根本不是重點，這在上次高端開專家審查會議時已經被吐槽過了。

學者表示，不管是高端或聯亞，整個專家審查過程都沒有公布給外界，只有給「過關」或「不過關」的結論；即使食藥署後來被迫提供高端的專家會議紀錄，也是像流水帳一樣，把每個人發言列出而已，而且還不給列席者的姓名。「專家審查會議怎麼會是這樣？像歐洲或美國，會把整個臨床試驗的設計和數據、專家審查重點等等，一項一項地討論；此外臨床試驗的數據是基於哪些考量，統計區間的頂端、底端各是多少，這是一定要講的。」

食藥署未通過聯亞新冠疫苗(指揮中心官網)

學者表示，整個國產疫苗專家審查就是一個大黑箱，指揮中心指揮官陳時中說「聯亞審查沒過就不用公開數據」，更是令人不可思議。不是說審查沒過就不用公布審查過程，聯亞抗體數值和高端差了多少？比AZ的樣本少了多少？這些都不用說明嗎？公開透明也可以促進國產疫苗的公信力，總不能憑投票數去評論吧。

學者補充，其實很多人知道內幕，但官員就用保密協定來壓你，用不給國科會計畫來逼學者閉嘴，現在沒人敢具名受訪。