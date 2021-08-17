金曲歌后蔡健雅時隔三年推出全新專輯《DEPART》，受邀擔任Hit Fm聯播網8月hito大台柱，16日來到「OH夜DJ」魏如萱電台節目，也是疫情升級至今，微解封以來第一位踏進電台錄音室的歌手來賓。對於好久不見的「真人」訪問，魏如萱既緊張又期待，蔡健雅一進錄音室，就端著一盤栩栩如生的「青鳥」雕花蒞臨。

蔡健雅將居家新解鎖的技能帶來與魏如萱分享，蔡健雅巧手將小黃瓜細心雕刻成如同專輯歌曲的〈Bluebirds〉，讓魏如萱讚不絕口：「還有什麼是妳不會的？」蔡健雅笑說，一般都是先送新專輯，而她卻是拿了青鳥進來，互動逗趣。

魏如萱細數，從法式甜點、咖啡立體拉花、香氛蠟燭到現在種植植物，蔬果雕花，蔡健雅真的練就很多新才藝，魏如萱還看了蔡健雅在社群軟體分享種植酪梨種子，也因此相當感興趣，蔡健雅說，她以前可是植物殺手，似乎都沒辦法開花結果，但在這一、兩年可能磁場變了，家裡陽台植栽茂盛、綠意盎然，她說，種植物就像是人際關係，對待植物就跟待人處事一樣，跟植物良好溝通，植物就長的好，魏如萱異想天開詢問蔡健雅：「妳會常跟植物說話嗎？」蔡健雅笑回：「我頂多說Good morning！」