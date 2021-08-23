今（23）日是「八二三」63週年紀念日，作家蔡詩萍受邀到資深媒體人黃暐瀚主持的廣播節目，談他的著作《我父親》，以及那年代對他、對這個時代的可能意義，而在言談間，兩人都不禁紅了眼眶。

黃暐瀚在臉書表示，八二三那天，蔡詩萍只有5個月大，父親為了保護他摔進傘兵坑，撞得滿頭是血；而蔡詩萍也另類成了當年的「見證人」。《我父親》則是一個湖北老兵隻身來台，娶了客家姑娘，生下三子一女，兒孫滿堂，大時代的故事。

黃暐瀚並轉述蔡詩萍在書中提到的，多年後看到蔡英文，終於在她當選總統後的第四年、2019年去了金門的八二三砲戰六十一週年紀念，雖然很多人質疑她是為了連任選舉，但有什麼關係？若為了選舉，能調整自己的立場與態度，那不也是民主選舉的價值嗎？重要的是政治人物能否為了選舉，而長期的、根本的、結構性的調整自己的態度與立場，這才是關鍵，不是嗎？

「中華民國，是一定要與台灣發生化學變化的」黃暐瀚引述蔡詩萍說的話，他認為，這麼些年來台灣族群早就融合，自己的孩子、蔡大哥的女兒，都是「新台灣人」，不分彼此，也分不了彼此。

蔡詩萍也在臉書指出，《我父親》不只是一本寫他父親，那段大時代裡，苟全性命於亂世的小人物故事，也描述了很多家庭共同感受的「貧賤夫妻百事哀」的生活際遇。

很多人不必經歷八二三砲戰的年代，但一定有感覺「對岸」對台灣的長期威脅；很多人不必經歷外省本省的族群矛盾，政治認同的碰撞，但一定在家族互動裡，不免有著各個族群的姻親，不同立場等尷尬。然而，祭祖時、過年過節時，全家族又都會在一起，感覺我們是一家人；很多人不必硬要把自己塞進什麼政治、認同的糾葛，可是一定可以從父親那種老派而恬淡的性格裡，感知到為人父母的苦心。