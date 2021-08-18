隨著國內疫情趨緩，疫情警戒降為第二級，許多民眾的生活已陸續恢復正常，不過仍須配戴口罩，並遵守社交安全距離。愛運動的方文琳，日前就穿著一身運動服裝到校園操場跑步，雖然方文琳頭戴鴨舌帽、口罩，只露出眼睛，不過她一雙纖細手臂和長腿實在相當吸睛。

方文琳以清新氣質的形象，被封為「玉女掌門人」，方文琳還是保養有術的美魔女，56歲的她擁有凍齡顏值和姣好身材曲線，舉手投足相當俏麗，而愛運動的方文琳，日前則現身台北藝術大學操場跑步，她穿著運動上衣、黑色短褲以及腳踩新的運動鞋，雖然方文琳頭戴鴨舌帽、口罩，只露出眼睛，不過她一雙纖細手臂和長腿更是搶鏡。

而方文琳戴口罩跑步，也吸引網友好奇留言：「戴口罩跑步不好唷！姐還是慢走也很美」、「戴上口罩跑步 不會不舒服嗎？」、「很難呼吸吧！要小心」，對此，方文琳則表示習慣就好「放心我可以調節」。

其實方文琳維持運動習慣已經有好幾年了，也練就她一身好體力，方文琳日前也曾強調：「運動不是為了瘦（因為我已經很瘦了），有運動的人，身體已經習慣了」，她過去在疫情期間就會找有氧、無氧、肌力各方面運動影片來做，方文琳認為，運動也是一種習慣養成，呼籲大家還是要循序漸進，不要有運動傷害。

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