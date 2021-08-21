年僅19歲羅嘉翎奪下東京奧運跆拳道57公斤級銅牌，由於長相清秀被網友們稱為「跆拳甜心」或是「國民女友」，由於奪牌後讓羅嘉翎人氣爆漲，也讓她首度拿到代言。

19歲的羅嘉翎是中華跆拳道隊年紀最小的選手，在女子57公斤級中奪銅後，instagram由原先的1.6萬人追蹤，到現在已來到12萬人，人氣高漲的她成功拿到首次代言，身高183cm的羅嘉翎在IG分享照片，可見到她上身穿著超貼身短版運動背心，難得露出中空小蠻腰，而下身則是貼身運動褲，能讓她完美呈現116cm的長腿，且運動員該有的翹臀也一覽無遺。

而羅嘉翎首次代言也被鄉民分享到表特版，讓鄉民疑惑是美女版還是愛國版，但在IG網友則表支持留言「有點太美囉」、「漂亮女神」、「原來腿太長也是困擾」、「第一張太仙了」、「真的正喔」、「腿不錯」、「腳超棒」、「瘦高先加分 銅牌加分 好啦90分」、「素一點比較好看 青春無敵」。

再回顧羅嘉翎在東奧的表現，首場就遇到金牌的熱門人選南韓李雅凜，在一番激戰後才擊敗對手，雖然在4強賽敗給了美國選手，但在最後銅牌戰對上尼日選手仍是頂住壓力，在三局後半踢中對手上端，再次逆轉戰局。對於她在被超前的逆境中還能沉著應對，教練則提到：「羅嘉翎在亞資賽兩場都是逆轉取勝，個性單純較不易緊張，但在贏的時候太保守了。」這未來也是她需加強的課題。