日本桌球天后福原愛2016年台灣桌球金童江宏傑結婚，今年3月福原愛返日後被爆與高帥男同遊橫濱，婚變消息因此爆發，7月兩人共同宣布已經協議離婚，而福原愛先前傳出因婚變、八卦纏身因此爆瘦，昨(26日)她分享參加中日桌球外交活動照片，可見穿著西裝外套的她整個人瘦了一圈，衣服紮進褲子時小蠻腰更加明顯。

福原愛和江宏傑5年前挺過格差婚爭議結婚，生下一子一女，今年初福原愛回到日本婚姻便開始變調，她先是單方面宣布想回日本生活，接著《女性seven》直擊她和高帥男在橫濱約會過夜，但福原愛澄清兩人是各住一間房，並無不倫戀，《週刊文春》則指江宏傑一家長期精神霸凌福原愛，兩人婚姻正式破裂。

福原愛近日參加中日桌球外交活動。（圖／翻攝自福原愛AiFukuhara微博）

3月江宏傑全家現身機場送福原愛母親回日本，5月日媒報導福原愛因照顧母親、處理緋聞，蠟燭多頭燒導致整個人爆瘦憔悴，密友更說福原愛先前給人肉肉福氣的感覺，如今連臉頰都凹下去，像變了一個人，也沒時間跟孩子視訊，然而7月《News Post7》報導，福原愛砸了約7千多萬台幣買了山坡上的新豪宅，沒跟母親同住，打算自己一人展開離婚後新生活。

福原愛看似瘦了一圈。（圖／翻攝自福原愛AiFukuhara微博）

昨福原愛發文，寫下：「謝謝邀請我到乒乓外交50周年的紀念大會，看到了很多長輩們的歷史，看到之前的資料我都起雞皮疙瘩了…」，並強調：「能為中日友好的事情做事非常的榮幸，希望大家天天開心過好每一天​​​​」，微博網友也開心回應：「加油呀愛醬，中國永遠歡迎你」、「穿西裝的愛醬好好看！」、「小愛瘦了好多呀，注意身體」、「希望愛醬能當中日友好大使」。