印地安人台灣時間18日作客明尼蘇達，也正好是台灣好手張育成26歲生日，他4打數1安打，且是支直擊全壘打牆的長打，隨後靠著隊友全壘打回來得分，終場印地安人以3比1擊敗雙城隊。

張育成此役被排進先發打線，擔任一壘手、打第6棒，首打席吞下三振，5局上第2次站上打擊區，張育成敲出右外野深遠飛球形成安打，成功站上二壘，隨後靠著強森（Daniel Johnson）的全壘打回來得分。

接下來2次打擊張育成沒有再敲出安打，7局上敲出三壘滾地球出局，第4打席則是吞下三振，總計4打數1安打，吞下2次三振、1得分，賽後打擊率1成91。

除了張育成在大聯盟有安打表現外，小聯盟部分也有好消息傳來，台灣旅美好手陳聖平與王志庭雙雙離開新人聯盟，被升上低階1A，陳聖平回到響尾蛇低階1A的維塞利亞生牛皮隊（Visalia Rawhide）；王志庭則來到皇家隊低階1A的哥倫比亞螢火蟲隊（Columbia Fireflies）。