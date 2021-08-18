「110年教育部歐盟獎學金」甄試獲獎名單今天公布，共錄取10位正取生及2位備取生，將赴英國、法國、德國、荷蘭等國家攻讀碩士課程，每年獎助定額1.2萬歐元（約新台幣40萬元），獎助年限1年。

教育部歐盟獎學金是為鼓勵我國優秀學生積極參與歐盟「新伊拉斯莫斯計畫」(Erasmus＋) 架構下的「新伊拉斯莫斯聯合碩士學位」， 簡稱EMJMD學程，自95年開辦至今，已選送133位受獎生赴歐盟攻讀碩、博士學位。

歐盟新伊拉斯莫斯獎學金目的在增進歐洲地區學生交換，促進青年的社會參與及與夥伴國家間的合作與流動，同時亦鼓勵全球青年申請。每年公告100多種課程（包括全球化、表演藝術、語言、經濟、工程數學等）提供學生選擇，每一課程為期1~2年，每一學科至少有2個歐盟國家的大學提供學習課程。

教育部表示，110年獲獎生攻讀領域橫跨觀光、教育、區域研究、性別、能源、防災、鄉村發展、海洋及公共衛生等。

此項獎學金明(111)年預計於3月底公告簡章，詳細資訊請參閱教育部網頁(http：／／www.edu.tw／)，點選本部各單位－「國際及兩岸教育司」項下「主題專區」－「海外留學」－「公費留學與各項獎學金專區」－「本部歐盟獎學金資訊」。