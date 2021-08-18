住在新竹縣尖石鄉玉峰村的50歲蔡姓民眾，15日與3位朋友到司馬斯庫大橋下方泰崗溪釣魚，不慎失足落水被急流沖走，新竹縣消防局這4天來動員上百人次上山沿溪搜索，18日中午案發地下游約5.5公里，田埔部落附近的泰崗溪發現溺斃的蔡男。

消防局18日展開第4天的搜救行動，並出動空拍機從高空沿泰崗溪展開搜索，蔡男的家人也動員親友沿溪搜索，上午有民眾通報在田埔部落附近的溪床好像有具全身赤裸的屍體。

搜救人員下切的河谷，到中午12時50分走到到現場，確認死者是落水4天的蔡男，卡在溪流的石頭堆內，身上衣服都被沖走，搜救人員裝好袋後合力抬到路邊。

50歲的蔡男是玉峰村人，15日上午偕同3名友人在司馬庫斯大橋下方約200公尺處釣魚，到中午12時許，蔡男不慎打滑失足落水，友人看到 被急流沖走，身體飄浮一下子，整個人就沈入水中不見蹤影。

新竹縣消防局據報後由田埔小隊先趕到現場了解情況，隨後調派二大隊人員上山，沿著泰崗溪河床往下游搜尋。救難人員指一般人在急流處落水後，若未在第一時間上岸，整個人會被急流捲入水中，很快就會造成窒息死亡，身體若卡在石縫中，更增加搜救難度。消防局經過4天的搜索，終於找到蔡男，交給家屬帶後處理後事。