美國前總統川普17日接受《福斯新聞》訪問時，砲轟拜登政府根本不懂甚麼叫發號施令，由於拜登在阿富汗的作為，他大膽預測大陸會承認塔利班為合法政府，並提到「我認為台灣會發生不好的事情，因為北京不再尊重美國的領導」。對此，名嘴謝寒冰分析認為，川普是故意這樣說的，因為拜登把阿富汗所有的鍋推到他身上，川普當然會不爽，扯台灣來危言聳聽。

川普受《福斯新聞》訪問時，砲轟拜登政府根本不懂甚麼叫發號施令，民眾要的是受人尊敬、能帶領人脫離「伊斯蘭國」(IS)的總統。話鋒一轉，他大膽預測大陸會承認塔利班為合法政府；不過，由於拜登在阿富汗的作為，大陸最高領導人會認定美國和拜登都非常軟弱。「我認為台灣會發生不好的事情，因為北京不再尊重美國的領導，也不再尊重我們的國家。這是件相當糟糕的事情。中國大陸不再尊重我們了」。

對於川普這番話，謝寒冰18日在《中天新聞》政論節目「正常發揮」表示，他個人覺得，川普是故意這樣說的，因為他現在沒什麼舞台，拜登又把阿富汗所有的鍋推到他身上，川普當然會不爽。謝寒冰認為，川普是一位非常會察言觀色和危言聳聽的人，所以他才會扯台灣。

《中天新聞》政論節目「正常發揮」。(圖/翻攝自 《中天新聞》畫面)

謝寒冰說，他要強調的是，台灣跟阿富汗當然不一樣，阿富汗打了幾十年的仗，今天阿富汗人投降這麼快，選擇跟塔利班佔在一起，不就是美國人長期在阿富汗打仗，且扶植一個搞貪汙的爛政府害的，謝寒冰推測，也許阿富汗人現階段認為，塔利班比美國人好一點，因為阿富汗政府在當地不受阿富汗人喜歡。