國外消息：

1.周三收盤，道瓊工業指數下跌382.59點或1.08%，為34960.69點。標普500指數下跌47.81點或1.07%，為4400.27點。那斯達克指數跌130.27點或0.89%，為14525.91點。

2.鮑爾：Delta衝擊經濟仍是未知數。美國聯準會（Fed）主席鮑爾17日演說指出，新冠疫情永久改變美國經濟，因應這些變化至關重要，而近來Delta變種病毒重燃美國疫情，是否對經濟構成重大打擊猶未可知，但他對貨幣政策展望隻字未提。

3.Delta攪局，紐西蘭暫緩升息。全球防疫績優生紐西蘭出現Delta變種病毒確診病例，周二宣布全國防疫警戒一舉拉高至最高的四級，再爆疫情也打亂央行的貨幣政策規畫，原本極可能升息的紐西蘭央行周三決議按兵不動，紐元應聲跌破0.70美元支撐，改寫九個月新低。

4.報復性消費，美國人今夏單月消費強彈，較去年同期疫情封鎖時期高出765美元。隨著美國經濟復甦、股市衝上新高，鬆綁防疫措施，使得許多人外出用餐、出遊等花費大增。根據MassMutual消費者支出與儲蓄指數報告，美國人今夏單月平均消費金額比去年同期、也就是疫情封鎖時高出765美元。

5.居家辦公盛行，道富銀關閉曼哈頓辦公室。美國金融業者道富銀行（State Street）指出，新冠疫情令居家辦公盛行，其位於寸土寸金的曼哈頓兩間辦公室因此空置，重新評估空間價值後決定轉租出去。知情人士透露，道富高層已通知紐約員工不用回曼哈頓辦公室上班。

6.增加企業支出、買回自家股，美企雙多助攻，股價撐腰。券商指出，美國滿手現金的大企業，增加包括工廠等各方面投資，和買回自家股票等利多效應，將在未來幾個月內支撐股價走高。

7.福特接單生產，鼓勵線上購車。美國汽車巨擘福特（Ford）計劃調整汽車銷售方式、提高接單生產（build-to-order）的比重，讓買家於網路下訂並等待6～8周後拿到新車，而不是到經銷商門市直接挑選取車。

8.預防黑天鵝，Palantir砸5千萬美元買金條。大數據分析公司Palantir在8月斥資逾5000萬美元購買金條，預防日後「黑天鵝」事件出現，同時也接受客戶以黃金付款。

9.明年CES，與會者需提接種證明。Delta變種病毒在美國掀起新一波疫情，美國大型展覽紛紛取消9月份的活動，2022年1月登場的科技業盛事拉斯維加斯消費電子展（CES），則要求參加者提出新冠肺炎疫苗接種證明。

10.被駭之後… Poly Network邀駭客擔任安全顧問。跨鏈協定平台Poly Network日前遭駭客盜走價值超過6億美元加密貨幣後出現戲劇性轉折，先是駭客主動歸還多數資金，後來Poly Network又提出價值50萬美元賞金，甚至邀請駭客擔任首席安全顧問，並強調不會追究法律責任。