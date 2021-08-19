【愛傳媒蔡詩萍專欄】看國民黨主席的選舉，既生氣又好笑！我不是黨員，沒有投票權，黨主席選舉與我何干，關我屁事？！這正是國民黨主席「陷入鬧劇」的尷尬！

但，如果我們對最大在野黨有些期望，何況，我還曾輔選過國民黨的總統參選人，於是，對攸關國民黨未來的黨主席選舉，好像又不能不有點關心！

這種關心卻又影響不了黨員投票的矛盾心情，其實，適足以說明，國民黨主席選舉目前這種「亂鬥陣」的窘境。

有沒有注意到，幾位黨主席參選人，一個比一個「深藍」表態？有沒有注意到，幾位黨主席參選人，幾乎都在向對岸表態？！有沒有注意到，幾位黨主席參選人，似乎都認為對手軟弱，總是跟著民進黨主張走？！

這是一場「變了調」的黨主席選舉，不是在向2300百萬人，爭取未來擴大選票的基礎，反倒是，向「逐漸萎縮的深藍」在搶贏得黨主席的門票！

這是一場怪異的選舉，變了調，走了味，但似乎幾位參選人還不自知，還任由他們的抬轎人，繼續往脫離台灣主流民意的歧路上走。

這到底怎麼回事呢？！我們不妨正本清源的，往主流民意上，去找解答。最新的民調顯示，台灣民眾的「民族認同與統獨傾向」，有近八成（76.8%）認為「自己是台灣人」。

年齡分佈上，越年輕越傾向台灣人認同。族群分佈上，閩南，客家，都有八成，七成以上，屬台灣人認同。

政黨分佈上，民進黨支持者95%台灣人認同，國民黨支持者53%認同台灣人，（23%認同中國人，22%認為既是中國人也是台灣人），而民眾黨支持者呢，則74%認同台灣人。

我僅舉幾個簡單，清楚的項目，提供我們分析國民黨主席選舉的荒謬。

相較於民進黨絕高比率的台灣人認同，國民黨支持者也是過半數認同台灣人，但，問題來了，在國民黨的黨員結構上，這個主流民意，卻無法充分反映。

試想，民進黨的主席參選人，敢提出「不是台灣人認同」的任何兩岸主張嗎？那是自絕於政治生路。但，國民黨恰恰相反。反正黨員結構如此，先贏了黨主席再說，於是，越想爭取黨員支持，就越遠離主流民意，這就是國民黨主席選舉「亂鬥陣」脫軌生態！

殊不知，現在的數位網路年代，你政治人物的任何主張，凡走過的必留痕跡；你政治人物的「自我一致性」，是要靠基本，核心價值的確立，來爭取選民的認同。

一個黨的黨員結構，必須與它的選票結構相吻合，應該要追求與社會主流民意的結果相接近，這才是這個政黨發展的未來性。

而黨主席選舉，有這個責任，有這個義務，去傳遞領導者擴大社會支持的企圖心，而非，關起門來，只爭取「深藍結構」的門票。這樣，只會越做越小，越遠離社會的主流。

正因為，國民黨內「深藍當家」，才會出現奇怪的言論：為何要跟著民進黨的屁股走，不要怕被抹紅等等。什麼叫不要跟著民進黨的屁股走？是指解除戒嚴嗎？是指總統直選嗎？是指國會全面改選嗎？是指民主化，本土化，台灣化嗎？是指支持香港反送中，反港版國安法嗎？

正因為，脫離了主流民意，國民黨內的深藍才把「民主化」的所有步調，統統歸之於「跟著走」，而非國民黨也該主動，積極的，為民主化去創新去領導！

連蔣經國晚年都說「我已經是台灣人了」，沒想到，他過世多年，國民黨支持者竟然還有相當比例不認同台灣，國民黨員竟還有相當的深藍實力，主導黨主席選舉偏離主流常態！這不是非常怪異的國民黨文化嗎！

我建議，國民黨主席選舉，請公開辯論路線問題，請公開辯論政策主張。辯論不一定越辯越明，但肯定可以讓社會大眾覺得最大在野黨的主席選舉，他們也可以關心。而辯論，是打破國民黨巨頭壟斷，打破幕後操作派系，凝聚共識的不二法門！

這場國民黨主席選舉，還來得及，拉回到主流民意關切的舞台上，不此之圖，只會越選越難看！

為何你不在乎國民黨主席選舉？！你幹嘛在乎呢？如果它只是在很小的範圍內，藍得很深很開心，關我屁事！

作者為知名作家

照片來源：國民黨官網截圖。

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