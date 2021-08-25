國民黨主席江啟臣近日忙著爭取連任行程滿檔，25日下午參加飛碟聯播網南台灣之聲廣播節目《璇外知音》，被主持人李明璇問及，若被點名參選高雄市長，會義不容辭到艱困選區嗎？江啟臣直說，若非黨主席親自帶兵打仗不可，該衝鋒陷陣就會衝鋒陷陣，不會閃避該負的責任。

李明璇提到，2018年高雄因為有「韓流」發揮母雞帶小雞，讓國民黨議員席次也到頂峰，如今是否有屬意哪些戰將來選高雄市長？江啟臣說，心中有名單，但不適合現在來講，一但自己連任了，會來處理這事情，但不是說由他個人決定就好，還是要透過黨內機制提名最強候選人。

李明璇追問，江啟臣願意自己跳下來到高雄艱困選區選舉嗎？江啟臣一開始四兩撥千斤說，太小看本黨，能夠選六都的人，其實還是有啦，更何況有人積極在爭取；黨中央最重要工作是確保提名機制公平，提出最符合民意者以勝選。

江啟臣也提到，黨主席只不過是其中一分子，如果非他不可的話，這黨主席當然也義不容辭，「我個人是不會閃避該負的責任，黨有難不會躲，有需要也不會躲」，前提要透過黨內機制，讓最適合的人在戰場發揮。

他認為，黨主席要帶兵打仗，該衝鋒陷陣就要衝鋒陷陣，提升整體黨跟團隊的士氣，而不是個人出風頭，整體去評估的話，做為黨的領導者必須帶起士氣，怎樣布局去衝，如何打贏選戰才是考量的重點。

有關與前高雄市長韓國瑜互動關係，江啟臣說，兩人一直有在聯絡，但因疫情無法見面，肯定韓國瑜對黨的關心，黨的很多層面，將來如果自己擔任主席，一定會找韓國瑜相關協助跟幫忙，也要看他個人意願想法，想在哪一方面發揮。

至於2024總統大選，他重申，「2024我會當king marker，找出最能勝選的，我個人不會參選，這是我個人的態度」，也希望總統當選、國會過半，這樣才算真的重返執政。

李明璇也問到，未來黨主席選後，如何縫補裂痕？江啟臣說，這不是第一次參加黨內選舉，他舉2018年與台中市長盧秀燕在黨內初選時競爭，最後他敗選，也坦然接受結果。

他強調，沒有裂痕不是容易的事情，但必須努力做到，否則無法落實鞏固黨內民主，而自己的優勢就是「未來」，改革的延續。他也提出五大目標訴求，以及主張2022選舉分成6大戰區並指派「戰區指揮官」等理念，希望順利爭取連任。