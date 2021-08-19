日本為因應中國公船長期航行在釣魚台列嶼（日本稱「尖閣諸島」）周遭海域，海上保安廳11月起將投入可長時間航行並配備直升機的大型巡邏船「朝月號」，強化監視中國公船。

日本讀賣新聞報導，海上保安廳11月將對在釣魚台周遭執行海上警備任務的石垣海上保安部，配發最大級的大型巡邏船、6500噸的「朝月號」，這是石垣海保部首度獲配此等級的大型巡邏船。

「朝月號」是日本從2018年起耗資200億日圓打造，可長時間航行、因應惡劣天候，船上並搭載有直升機，目前正在試運轉中。目前6500噸級的大型巡邏船在鹿兒島海上保安部等有4艘，「朝月號」是第5艘。

報導指出，中國4艘海警船已常態航行在釣魚台周遭的「鄰接區」，今年至今共航行212天，創最長紀錄；另侵入「領海」25次，有時還會長時間逗留在「領海」內。

日本方面則由石垣與那霸兩處海上保安部專責釣島業務的12艘巡邏船，與鹿兒島海保部6500噸級巡邏船等支援船隻，輪流對中國海警船進行警告與監視。

但中國海警船長期航行在釣島周遭，增加日本海保單位的負擔，因此海上保安廳決定對離釣魚台最近的石垣海保部配發「朝月號」，以強化監視中國船隻、減輕海保單位負擔，平常也可在沖繩周遭執行海難救助等一般任務。

日本政府在2016年12月決定，因應釣魚台周遭情勢日趨緊張，與外國船隻在日本專屬經濟海域（EEZ）進行調查活動等，將強化海保體制；海保單位現有1000噸級以上的船隻69艘，規劃到2024年度將增加到77艘。