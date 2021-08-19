還沒財務自由，得等中威力彩才能換手機嗎？全國降為二級警戒後，各行各業喜迎回流人潮，傑昇通信慶讚中元加上歡慶插旗宜蘭地區，迎來羅東新東店及宜蘭神農店開幕，自即日起至8/22止，祭出周末快閃活動，祭出手機破盤價，連續四天至全台傑昇通信門市購買指定機型，舉凡蘋果系列產品、三星、OPPO、ASUS及POCO等熱銷品牌手機、平版，可享最高8310元購機優惠，讓民眾換機不再看價錢。

傑昇通信快閃機型推薦清單。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

荷包越來越薄，到底要換什麼手機才划算，北台灣連鎖通訊門市─傑昇通信表示，iPhone 13新機預計將於下月發表，本月要換機的果粉除了一起倒數，iPhone 12系列也開始降到可入手的甜蜜點，傑昇通信門市連4天推出中元限定優惠，iPhone 12 Pro（128GB）降價4110元、iPhone 12（64GB）降更多，空機下殺5010元，只賣21890元，相當適合非蘋陣營趁勢換機體驗；不只手機，平版也有現折410的優惠，iPad 2020（10.2）Wi-Fi（32G）折扣價10090元。

6.2吋的Galaxy S21價格越降越兇，螢幕正面採用Gorilla Glass Victus 強化玻璃，兼具耐摔、抗刮特性，相當適合莫名手滑族，支援120Hz 螢幕更新率顯示，三鏡頭6400 萬畫素主相機模組與1000 萬畫素前置相機。8GB/256GB容量原廠定價27900元，活動期間至傑昇通信門市購機用19590元即可入手，現省8310元，再送原廠登錄禮ITFIT筋膜槍（市價NT$2990元)。

手感超好的國產旗艦機華碩Zenfone 8，可說是個性十足的旗艦新機，有別於iPhone 12 mini在市場上表現不理想，定位為小螢幕旗艦的ZenFone 8開賣後颳起台灣小手族一陣旋風。5.9吋螢幕，120Hz螢幕高更新率，搭載高通S888處理器，至傑昇通信門市購買8GB/128GB容量的Zenfone 8空機價為15990元，新機定價為18990元，中元祭活動期間便宜3千元，喜歡單手掌握輕巧，又有旗艦功能的小尺寸手機的消費者可趁勢入手。

沒有5G需求的消費者注意！完全可以無痛入手的OPPO A54，搭載6.5吋螢幕，具有AI三鏡頭、5000mAh電池等特色，規格雖設定為入門機型，但續航表現則遠超過入門等級，定價5990元，活動期間購機再折1700元，售價只要4290元，是預算相對有限族群的平價選擇。同樣主打破格的性價比優勢的4G旗艦機POCO X3 Pro，配備6.67吋大螢幕，支援120Hz 螢幕更新率，內建5160mAh大電量，整體規格相當有誠意，價格更只要7890元，適合想搶便宜的消費者購入。