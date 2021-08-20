國泰金(2882)公布8月國民經濟信心調查結果，由於國內防疫政策降級，景氣展望與現況指數皆上揚，民眾大額消費意願也呈現回升，也因為國際疫情再起，股市樂觀情緒與風險偏好微幅下滑。

本次調查指出，隨著近期本土疫情緩和，防疫警戒標準降至第二級，景氣展望指數升至22.1 (7月：3.7)，現況指數亦上揚至-28.2(7月：-50.9)；民眾薪資上漲預期指數走高至0.4(7月：-5.6)，大額消費意願指數同步升至12(7月：-2.7)，國內防疫封鎖措施鬆綁明顯提高民眾的消費意願。

主計總處估計2021年經濟成長5.46％，通貨膨脹率1.72％，調查結果顯示，民眾對於2021年台灣經濟成長率的平均預期值為4.17％，高於7月的3.99％，75％民眾認為今年經濟成長率會達到3％以上，亦較上月的72％增加；民眾對於2021年平均通膨預期值為2.03％，略高於7月的2.02％，預期今年通貨膨脹率介於1-2％的民眾比例為53％。

由於變種病毒令全球疫情升溫，民眾對股市的樂觀情緒與風險偏好微幅下滑。調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數下降至11.8(7月：17.7)，風險偏好指數則微幅下滑至10.8(7月：12)。