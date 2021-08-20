台北市今年元旦起啟用固定式聲音照相，取締行駛中噪音超標的車輛，統計至7月底經判讀明確違規有203件，民眾檢舉件數也較去年同期下降23％，北市環保局20日宣布將擴大執法廣度及力道，9月底前在忠孝東路、中山北路、承德路及民權東路等4處路段，新增固定式聲音照相設備，展現維護環境安寧決心。

北市目前共4處固定式聲音照相設備，均架置在道路限速為50公里以下路段，1月1日正式實施的機動車輛行駛噪音管制標準，只要車輛行經該路段時的噪音超過86分貝，就會被自動拍攝紀錄。

環保局環保稽查大隊長顏伶珍指出，為維護執法公正性，量測超標案件，會先進行背景音量修正，並確認風速小於每秒5公尺及無降雨等氣象條件，同時保留紀錄事件前後3秒影像，以釐清噪音來源未有其他音源干擾，用最嚴謹的方式判定是否達裁罰標準。

她表示，統計至年7月底，北市4處測站拍攝到2748件超標案件，經檢視符合裁罰標準計203件，其中128輛為白牌重型機車、26輛大型重機、49輛為汽車，量測到的最高分貝數為105.8分貝，次高也有102.8分貝，均超過噪音管制標準86分貝甚多，依《噪音管制法》規定，對違規車輛依超標的情況，處1800元至3600元罰鍰。

顏伶珍說，現有4處固定式聲音照相設備，以架設於士林區仰德大道一段拍攝到超過86分貝的案件數1638件最多，約占60％，主因陽明山常有大批車友跑山夜遊，如有不當改裝或駕駛情形就容易超標，但相較1月架設初期，超標件數有逐月下降。

環保局強調，固定式聲音照相設備自1月啟用迄今，設置地點的環境音量平均下降約3到5分貝不等，各執法點超標件數皆有逐月下滑趨勢，除規畫新增設4處路段外，針對其他噪音車常出沒的路段，也安排每年100場次「移動式聲音照相」，機動性的進行執法，多管齊下加強噪音車管制。