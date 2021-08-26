基隆市運用聲音照相科技執法，若噪音超標，將直接告發裁處1800至3600元，經處罰後仍未停止行為者，最高可處3萬元。（基市府提供／張穎齊基隆傳真）

全台防疫自7月17日微解封至今，基隆市運用聲音照相科技執法，取締告發7件擾人噪音車輛。市府為改善車輛噪音擾民情況，於各區機動性架設移動式聲音照相設備，若噪音超標，將直接告發裁處1800至3600元，經處罰後仍未停止行為者，最高可處3萬元。

環保局表示，目前已於暖暖區（基福公路及瑞八公路）、中正區（北寧路、中正路及正豐街）、信義區（信一路）、中山區（文化路及中和路）、安樂區（基金公路、湖海路）、七堵區（光明路）等路段執行，共查獲7輛車輛噪音超標，判定超過使用中車輛行駛噪音管制標準，直接告發裁處1800元。

環保局指出，聲音照相科技執法於今年上路，根據不同道路速限規定分貝值，道路速限小於50公里，管制標準為86分貝，速限50至70公里，管制標準為90分貝，對於分貝值超標被拍照取締的車輛，可處1800元至3600元；且經聲音照相偵測檢驗的車輛使用未認證的排氣管，將按次處罰，經處罰後仍未停止行為者，裁罰金額將逐次遞增，最高可處3萬元。

環保局說，為確保聲音照相系統精確度及公正客觀性，採取「三重認證」原則，噪音計每2年通過標準檢驗局檢定認證1次，聲音照相系統每年經環保署認可實驗室比對測試驗證1次，聲音校正器通過國家量測標準實驗室驗證，且每3天對噪音計進行校正及聲音照相系統每5分鐘與國家標準時間對時校正。

另外也會在架設點前方100公尺至300公尺間，放置「前有聲音照相 請降低音量行駛」的告示牌，以提醒汽機車駕駛。

環保局說明，聲音照相科技執法為防止機動車輛噪音擾民，處罰並非管制目的，希望車主能避免進行不當改裝，或是超速、重踩及重催油門等駕駛習慣，並適時保養維修，環保局將持續納入民眾常陳情機動車輛噪音熱點或住宅區等夜間較寧靜路段執行，以維護民眾居住生活安寧。