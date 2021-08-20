《國際油價》美油亞洲電子盤回漲 10:522021/08/20 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際油價歷經連續6個交易日的收盤下跌，令投資人逢低買進，使得盤中美油價略微回漲；然而澳洲及新西蘭因應Delta新冠變種病毒，已採更嚴格的封鎖措施，令分析師預期本周油價周線恐仍下跌約6%；周五(8/20)截至台北時間上午10點35分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-9月輕質原油期貨上漲0.35美元，報每桶64.03美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.03美元，報每桶66.42美元。(商品行情網) 《商情》黃金亞洲電子盤持穩 《商情》反應國際行情 9月PVC內銷價看漲 #國際油價 #回漲 #油價 #報每桶 #美油 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》熱錢滿地流 貴鬆鬆英房價高不可攀 15:072021/08/20 財經 史話》駐美大使館1978年撤館紀要（王豫元） 15:332021/08/20 兩岸史話 1分鐘讀財經》台股慘殺1600點 爆公股操盤手接獲高層call訊 08:282021/08/20 財經 《觀光股》晶華決配息約4.38元 續拓據點拚回溫 10:012021/08/20 財經 燃煤翻倍漲 能源轉型遇逆風 04:102021/08/20 全球財經 孫曉雅陸續拜會台灣官員 重申深化美台夥伴關係承諾 12:332021/08/20 政治 《美股掃瞄》美股消息面：聯準會暗示提前縮表 美元登9個月新高 10:012021/08/20 財經 《國際產業》全球搶晶片 應材本季展望超預期 09:442021/08/20 財經 《觀光股》國際觀光飯店2度重症 晶華潘思亮：立即紓困才有救 10:522021/08/20 財經 《國際油價》利空消息拖累 原油期貨連6跌 09:442021/08/20 財經 美元指數太強 台幣匯率升不動 14:392021/08/20 財經 財經熱門新聞 飯店快倒閉晶華董座撂一句重話 網嗆爆蔡政府 - 財經 陽明散戶冤魂不散…又1航運股現增價開出 網驚呼：慘了 - 財經 趁晶片荒搞鬼！日媒爆：市場逾3成半導體是假冒品 來自這3地 - 財經 台積電吃英特爾大單股價卻往下殺？網反應一面倒：沒救了 - 財經 內外資集體降評 大摩棄守多頭 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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