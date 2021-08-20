國際油價歷經連續6個交易日的收盤下跌，令投資人逢低買進，使得盤中美油價略微回漲；然而澳洲及新西蘭因應Delta新冠變種病毒，已採更嚴格的封鎖措施，令分析師預期本周油價周線恐仍下跌約6%；周五(8/20)截至台北時間上午10點35分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-9月輕質原油期貨上漲0.35美元，報每桶64.03美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.03美元，報每桶66.42美元。(商品行情網)