台北市日前宣布，高中職以下學校、幼兒園9月1日將如期開學，不過，北市府推估仍有10％至15％的學生請防疫假，北市教育局表示，針對這些學生，將開設「線上學習專班」，集中不到校學生重新編班，並實施線上課程以及線上函授教學。此外，學生除了實體到校為主，學校得每2周一次遠距線上教學演練，因應疫情升級停課準備。

受到疫情影響，許多學校都取消畢業旅行，北市今舉辦中等學校校長會議，多校關注近期疫情趨緩是否能舉辦畢業旅行，對此，台北市教育局長曾燦金回應，畢業典禮、校外教學一律暫緩，開學2周到1個月為重要觀察期，之後可再做評估。

曾燦金說，疫情拿捏不準，平時大家躲的很遠，但開學是回歸正常校園生活一定會接觸，許多學校會規畫下學期舉辦畢業旅行，要開始招標，但疫情變化很難說，在招標時可加入視疫情滾動式修正，當然廠商成本等有些必須要的負擔。

另外，教育部規定，教職員工若未施打疫苗，首次入校須提供3日內抗原快篩或PCR陰性證明，並定期做檢驗，北市教育局規定，口罩及快篩劑以全校教職員工總數5％－10％計算，預備2周為原則，但許多學校恐無經費支付，教育局表示，各項防疫物資需緊急處置採購事項，得依《政府採購法》處理。