台積電ADR漲0.06%，加上英特爾（Intel）擴大與台積電(2330)合作，新繪圖晶片將採用其6奈米等先進製程，激勵台積電股價開高，觸及563元，但早盤一度下跌至551元，再創下5月18日以來新低；隨著買盤低接，台積電盤中回到平盤以上，目前在平盤附近展開多空拉鋸，拉出下影線。

美國上周初領失業金報34.8萬人，降至17個月低點，顯示就業增長強勁。科技股反彈，費城半導體指數漲0.84%。台積電ADR漲0.06%。台積電ADR收盤漲0.07美元至110.52美元，換算每股為台幣618.23元。台積電周四收低在559元，外資賣超2萬1992張，外資已連3日賣超台積電共計5萬1458張。

英特爾今日舉辦架構日活動，宣布推出一系列新產品，並揭露與晶圓代工廠台積電擴大合作的細節。其中，Xe-HPG架構的Alchemist繪圖晶片採用台積電6奈米製程，Xe-HPC架構Ponte Vecchio繪圖晶片中的連結晶片及運算晶片分別採用台積電7奈米及5奈米製程。

英特爾台灣分公司今日指出，針對玩家級遊戲效能和內容創作而設計的一款全新獨立式圖形微架構。以Xe HPG打造的Alchemist SoC將使用全新Intel Arc品牌，於2022年第一季現身，並以台積電6奈米製程打造。

台積電對此表示，不評論特定客戶。不過，英特爾是台積電長期客戶。