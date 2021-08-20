國際變種病毒疫情持續增溫，加上FED會議紀錄顯示已首次討論減少購債並暗示今年內實施，影響近期台股走弱，相繼失守月線、季線、半年線，而外資本周又將台股當提款機，合計賣超逾700億元。日盛上選基金研究團隊表示，台股技術指標日KD已來到低檔，台股短線跌深後，接下來指數有機會出現跌深反彈，但大盤仍需時間整理。配合第四季電子旺季即將來臨、中長期企業獲利持續支撐台股下，台股後市表現不看淡，跌破半年線支撐為中長期買點機會。

日盛投信認為，因美國通膨數據居高不下，會議紀錄再引發QE減碼時程提前的疑慮升高，推升國際美元走強，使得資金自新興市場流出，回流美元資產。主流類股表現不振，影響內資投資意願，使得台股拉回並跌破半年線。台股在半年線之下，長線投資買點已逐漸浮現，在低檔背離下，台股將有機會止跌反彈，長線資金可以分批布局。

台股今年一直維持在半年線之上，唯一一次跌破半年線的時間是在5月中本土疫情爆發時，當時指數雖然跌破半年線，但隨後快速站回，並在整理2個月後，於7月中再度創下新高18,034點。8月底以後隨著半年報出爐，籌碼浮額逐漸沉澱，指數有機會隨企業獲利成長逐步墊高。電子產業方面，半導體相關、iPhone供應鏈、5G手機、Server等族群皆可持續關注。半導體晶圓代工、IC設計產業訂單滿載，短期國際產能無法開出，最快要2022年下半年，台灣在晶圓代工具技術優勢與產業規模，仍值得逢低分批布局。